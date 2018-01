Taxa de desemprego nos EUA é a menor desde 2001 A taxa de desemprego dos Estados Unidos foi a menor desde 2001. Foi isso o que afirmou hoje o Departamento de Trabalho norte-americano, apontando que o índice caiu em janeiro para 4,7% - representando diminuição de 0,2 ponto porcentual ante dezembro de 2005. Foram criados 193 mil postos de trabalho mês passado, 53 mil a mais do que no mês anterior. Apesar do número sobre o desemprego nos EUA ter superado as expectativas da maioria dos analistas - que haviam apontado variação de 4,9% - o número de postos criados ficou abaixo das estimativas, que era de 240 mil. O governo americano também divulgou hoje que em 12 meses, até janeiro, os salários subiram 3,3%, o maior aumento anual em quase três anos. Eficiência Esses dados foram revelados apenas um dia depois da divulgação de que a eficiência dos trabalhadores americanos aumentou em 2005 a um ritmo mais baixo desde a recessão de 2001. Ao mesmo passo, os custos trabalhistas registraram a maior alta em cinco anos. Em variações, a produtividade subiu 2,7%, enquanto os custos trabalhistas o fizeram em 2,4%.