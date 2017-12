Taxa de desemprego nos EUA em novembro é a menor em 8 meses A taxa de desemprego caiu em novembro para o menor nível em oito meses, apesar de os empresários terem colocado à disposição um número de vagas de trabalho bem abaixo do esperado. O número de vagas disponíveis subiu em 57 mil, para 137 mil em novembro, elevando o total de ofertas de emprego desde julho para 328 mil, informou o Departamento do Trabalho. A taxa de desemprego caiu para 5,9% em novembro, de 6% em outubro. Analistas consultados pela Dow Jones previam crescimento de 150 mil no número de vagas e a taxa de desemprego em 6%. O setor de varejo demitiu 28 mil pessoas em novembro, em conseqüência da greve nas redes de supermercados na Califórnia e em outros Estados norte-americanos. A indústria de manufatura perdeu 17 mil vagas, 3 mil a mais em comparação a outubro. O setor de serviços abriu 64 mil vagas, contra aumento de 145 mil registradas em outubro. O ganho por hora trabalhada subiu US$ 0,01, para US$ 15,46 em novembro. A média de horas trabalhadas na semana expandiu-se pelo segundo mês consecutivo, em seis minutos, para 33,9 horas. É o maior nível desde setembro do ano passado. As informações são da Dow Jones.