Dados de emprego nos EUA reforçam expectativa pela alta dos juros no país

A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou inalterada em julho ante junho, em 5,3%, segundo o Departamento do Trabalho. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires. Já a taxa de desemprego que inclui trabalhadores em empregos de meio turno ou desmotivados para procurar uma nova colocação caiu para 10,4% em julho, de 10,5% em junho.

No mês, foram criados 215 mil empregos no país, de acordo com outra pesquisa do Departamento do Trabalho. Além disso, os resultados de maio e junho foram revisados para um acréscimo de 14 mil vagas do que o estimado anteriormente.

Os ganhos médios por hora dos trabalhadores do setor privado subiram 0,2% em julho, para US$ 24,99. Na comparação com julho do ano passado, houve aumento de 2,1%. A semana média trabalhada aumentou para 34,6 horas, ante 34,5 horas em junho.

Enquanto isso, a proporção de norte-americanos participantes da força de trabalho ficou inalterada em 62,6% em julho. Essa taxa é a mais baixa desde 1977. Em julho do ano passado, a taxa estava em 1,9%.

A criação de empregos em julho se concentrou no setor de serviços, liderada pelos segmentos de varejo, cuidados de saúde, serviços técnicos e profissionais, com destaque para os serviços de informática, atividades financeiras, restaurantes e bares.

Enquanto a inflação deverá continuar fraca no próximo ano, o mercado de trabalho pode permitir que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) siga em frente para uma elevação das taxas de juros básicos em setembro.

O reajuste dos juros nos EUA teria impacto na taxa de câmbio de economias de outros países, inclusive a do Brasil, uma vez que aumentaria a rentabilidade de títulos americanos, considerados investimentos mais seguros. (Com informações da Dow Jones Newswires).