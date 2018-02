Taxa de desemprego nos EUA sobe a 5% em dezembro A taxa de desemprego nos Estados Unidos em dezembro subiu para 5%, de 4,7% em novembro e outubro, e superou a expectativa dos analistas de que subiria para 4,8%. Os dados foram divulgados pelo Departamento do Trabalho norte-americano. Segundo o Departamento, o número de vagas criadas na economia do país em dezembro foi de 18 mil. O consenso entre os economistas consultados pela Dow Jones era de criação de 50 mil postos no último mês do ano passado. As informações são da Dow Jones.