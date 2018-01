Taxa de desemprego sobe mais que o previsto nos EUA A taxa de desemprego subiu acima do previsto nos Estados Unidos em novembro, com as empresas promovendo uma inesperada redução no número de vagas ofertadas. O Departamento do Trabalho informou que houve queda de 40 mil no número de vagas criadas em novembro no mercado de trabalho norte-americano, o que motivou um aumento da taxa de desemprego de 5,7% para 6%, o maior nível desde abril. Os números surpreenderam os economistas, que trabalhavam com projeções de aumento de 45 mil vagas criadas. Os economistas também previam uma taxa de desemprego menor, de 5,8%. O relatório sobre a situação do mercado de trabalho traz novos indícios de que a economia norte-americana está ficando mais devagar desde o verão no Hemisfério Norte. A economia dos EUA expandiu-se 4% no terceiro trimestre, de acordo com dados da primeira revisão, mas os prognósticos são de que o ritmo de crescimento do PIB recue para uma taxa inferior a 2% no atual trimestre. Com a incerteza, as empresas têm mostrado aversão em fazer investimentos em capital e ampliar seus quadros de funcionários. A atividade manufatureira tem ficado mais lenta, repercutindo a queda dos gastos com consumo. Nesta semana, dados de empresas varejistas mostraram que as vendas seguiam abaixo do ritmo previsto em novembro, a despeito das vendas fortes no feriado de Ação de Graças. A indústria relacionada ao comércio varejista diminuiu 39 mil vagas em novembro, contrariando a tendência desta época do ano, quando ampliam a oferta em razão do movimento das vendas natalinas. Mas o Departamento do Trabalho atribuiu a queda no número de vagas criadas, principalmente, às reduções dos postos no setor de produção de bens, como o setor manufatureiro e de construção. Essa indústria cortou 51 mil postos. A indústria produtora relacionada a serviços criou 11 mil postos. O salário por hora trabalhada subiu US$ 0,04, ou 0,27% (0,3%, com um casa decimal), para US$ 14,93 em novembro, registrando o mesmo porcentual de alta de outubro. As informações são da Dow Jones.