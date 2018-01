Taxa de desemprego sobe para 11,7%, diz IBGE A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE subiu para 11,7% em janeiro, ante 10,9% em dezembro e 11,2% em janeiro do ano passado. Segundo o IBGE, o número de desocupados (não trabalhando e procurando trabalho) cresceu 6,1% em janeiro ante dezembro e aumentou 6,5% ante janeiro do ano passado. O total de desocupados nas seis regiões totalizava 2,44 milhões de pessoas em janeiro. Já o número de ocupados caiu 2,1% em janeiro ante dezembro, mas cresceu 1,4% na compar ação com janeiro do ano passado. O número de pessoas ocupadas nas seis regiões totalizava em janeiro 18,5 milhões de pessoas. Rendimento médio real O rendimento médio real das pessoas ocupadas nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE cresceu 1,9% em janeiro ante dezembro e caiu 6,2% ante janeiro do ano passado. Segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) o rendimento em janeiro situou-se em cerca de 3,5 salários mínimos, totalizando em média R$ 850,80. As principais quedas no rendimento, na comparação com janeiro do ano passado, ocorreu para os trabalhadores por conta própria (-8%) e sem carteira de trabalho assinada (-2,1%), que compõem contingente de trabalhadores informais. Os empregados com carteira assinada tiveram aumento de 0,4% no rendimento, nesta base de comparação.