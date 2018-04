Taxa de desemprego sobe para 6,8% em 30 países, diz OCDE

A taxa de desemprego entre os 30 países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) subiu para 6,8% em dezembro, de 6,6% em novembro e 5,7% em dezembro de 2007. Na zona do euro, a taxa de desemprego subiu para 8% em dezembro, 0,1 ponto porcentual acima de novembro e 0,8 ponto porcentual acima do mesmo mês de 2007. Veja também: OMC faz reunião sobre protecionismo Onda nacionalista ameaça trabalhador estrangeiro na Europa De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Para os Estados Unidos, a taxa de desemprego subiu para 7,2% em dezembro, de 6,8% em novembro; em comparação a dezembro de 2007, a taxa subiu 2,3 ponto porcentual. Em janeiro de 2009, diz a OCDE, a taxa de desemprego norte-americana subiu para 7,6%, 0,4 ponto porcentual acima de novembro e 2,6 ponto porcentuais acima de dezembro de 2007. No Japão, a taxa de desemprego subiu para 4,5% em dezembro, 0,5 ponto porcentual acima de novembro e 0,7 ponto porcentual acima de dezembro de 2007. As informações são da Dow Jones e do website da OCDE.