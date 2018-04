Taxa de desemprego urbano da China se estabiliza A situação do emprego na China ficou praticamente estável no segundo trimestre, afirmou o porta-voz do Ministério do Trabalho da China, Yin Chengji. A taxa de desemprego urbano registrado era de 4,3% no fim de junho, inalterada em relação ao fim de março, de acordo com o Ministério dos Recursos Humanos e da Seguridade Social.