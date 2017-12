Taxa de investimento deve fechar 2004 em 20%, diz Mantega O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, disse nesta quarta-feira que a taxa de investimento (investimento sobre o PIB) deverá fechar este ano em 20%, patamar superior aos 18% da taxa no ano passado. Segundo ele, em 2005 "vamos subir uns degraus (na taxa), caminhando para 21%, 22%". Mantega admitiu que o ideal é que a taxa de investimento no Brasil esteja entre 23% e 24% do PIB, mas ressaltou que "isso não vem em um ano". Mantega afirmou que um terço do orçamento de R$ 60,8 bilhões do banco em 2005 será direcionado para financiamentos na área de infra-estrutura. Segundo ele, a tendência é que, ao contrário deste ano, o BNDES cumpra todo o orçamento no ano que vem. Mantega disse que em 2004 vai sobrar dinheiro no BNDES porque este "foi um ano de transição, as empresas começam a se preparar para uma expansão maior". Para ele, num primeiro momento de retomada do crescimento, como ocorreu neste ano, "os empresários usam a estrutura que têm, mas quando encontram pela frente um horizonte mais sólido, como a política econômica deu ao País, começa a pensar em ampliações". O presidente do BNDES disse ainda que o banco não pretende reduzir o volume de financiamento para o setor aeronáutico que, segundo ele, é o principal cliente do banco. Mantega acrescentou que "qualquer outro País dá financiamento para a indústria aeronáutica e não há nenhuma perspectiva de cortar esse crédito (do BNDES para o setor)".