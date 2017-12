Taxa de investimento no trimestre é a menor desde 91 A taxa de investimentos (investimentos sobre o PIB) do País ficou em 18,10% no terceiro trimestre deste ano, pouco maior do que os 17,16% registrados no segundo trimestre. Trata-se da menor taxa para um terceiro trimestre desde 1991.O dado foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A economista da coordenação de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palis, disse que historicamente a taxa de investimento aumenta um pouco no terceiro trimestre e não há uma explicação técnica para esse crescimento sazonal. Apesar disso, a taxa de investimento foi a menor em um terceiro trimestre. Por outro lado, a taxa de poupança bruta (poupança sobre o PIB) mantém a trajetória de crescimento e chegou a 23% no terceiro trimestre, ante 21,57% no segundo trimestre deste ano e 21,43% no terceiro trimestre do ano passado. Segundo Rebeca, isso mostra que os recursos gerados no País não estão sendo deslocados para o consumo e os investimentos, ambos em desaceleração neste ano.