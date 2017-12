Taxa de investimento sobre PIB é a maior desde 1991 A taxa de investimento (investimento sobre o PIB) chegou a 21% no 3º trimestre de 2004, segundo divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa é a maior para um 3º trimestre desde 1991 e foi superior às registradas no 2º trimestre de 2004 (18,9%) e no 3º trimestre de 2003 (17,8%). A taxa de poupança bruta (poupança sobre o PIB) ficou em 25,3% no 3º trimestre, a maior para o período desde o 3º trimestre de 1994. A taxa ficou estável se comprada ao 2º trimestre deste ano (25%) e foi maior do que havia sido registrada no 3º trimestre do ano passado (22,6%). A analista do PIB trimestral do IBGE, Rebeca Palis, disse que o aumento da taxa de investimento no terceiro trimestre foi impulsionado especialmente pelo aumento dos investimentos na construção civil, que vinham caindo há três anos consecutivos. Segundo ela, os investimentos em máquinas e equipamentos também subiram. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) calculada pelo IBGE, inclui máquinas e equipamentos e construção civil, a taxa de investimento e o porcentual dos investimentos no PIB. Rebeca explicou também que a elevação da taxa de poupança contribuiu para o crescimento dos investimentos, já que a poupança bruta é a renda bruta menos o consumo, ou seja, o que sobra para investimentos, para quitar dívida ou elevar reservas. Ela destacou ainda que a capacidade de financiamento (o que sobre na economia brasileira para quitar dívidas, investir fora do País, ou aumentar reservas) foi de R$ 15,56 bilhões, a maior para um terceiro trimestre, desde 1994.