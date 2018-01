Taxa de Juro de Longo Prazo cai para 9% ao ano O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu hoje reduzir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 9,75% para 9,0% ao ano, para o primeiro trimestre de 2006. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, há um quadro claro e certo "de melhora que levou o Banco Central a apresentar um voto para baixar a TJLP". Levy disse também que há tendência clara de queda da inflação, além do fato do risco País - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do Pai - ter tido esta semana o seu mais baixo nível histórico com 302 pontos-base. Inflação e risco País são os dois principais fatores utilizados para a fixação da TJLP. A taxa estava em 9,75% ao ano há sete trimestres, desde abril de 2004.