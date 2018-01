Taxa de juros de longo prazo cai de 12% para 11% ao ano O Conselho Monetário Nacional (CMN) reduziu a Taxa de Juros de Longo Prazo ( TJLP) de 12% para 11% ao ano. A nova taxa, utilizada para empréstimos de longo prazo, vai vigorar do dia 1º de outubro a 31 de dezembro deste ano. Segundo explicou o diretor de Normas do Banco Central, Sergio Darcy, dois componentes são examinados na formação da taxa: meta de inflação para doze meses à frente e o prêmio de risco do país. Na queda anunciada hoje da TJLP, o Conselho Monetário Nacional reduziu a meta de inflação para os próximos 12 meses de 6,25% para 5,5% e o prêmio de risco anualizado, de 5,75% para 5,5%. Darcy não quis fazer comentários sobre os reflexos da redução da TJLP no crédito. Limitou-se a dizer que a taxa anunciada hoje é adequada às condições do mercado e da economia brasileira.