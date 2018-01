Taxa de juros de longo prazo é mantida em 9,75% A taxa de juros de longo prazo (TJLP) foi mantida em 9,75% para o próximo trimestre, decidiu hoje o Conselho Monetário Nacional. Segundo o diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Cavalheiro, esta decisão considerou a meta de inflação de 2005, de 4,5% com margem de 2,5 pontos percentuais, e a de 2006, de 4,5% com 2 pontos de margem. Ele afirmou que a manutenção se deve ao fato de a inflação projetada continuar acima da meta deste ano e do próximo ano, além do fato de a queda do risco Brasil ter sido pequena nos últimos meses. A TJLP é utilizada nas operações de crédito para empresas com recursos do BNDES.