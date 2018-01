Taxa de juros dos empréstimos bancários cai 1,1 ponto percentual A taxa média de juros dos empréstimos bancários com recursos livres de direcionamento teve uma queda de 1,1 ponto porcentual, segundo informação divulgada nesta segunda-feira pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Com isso, a taxa passou dos 45% de abril para 43,9% ao ano, menor patamar desde setembro de 2002. Na operação com pessoas físicas, a taxa recuou 1,7 ponto porcentual e passou dos 57,8% para 56,1% ao ano, menor taxa de juros da série histórica do BC. Nos empréstimos para pessoas jurídicas, a taxa recuou 0,9 ponto porcentual e oscilou dos 30,6% de abril para 29,7% ao ano. O spread médio (diferencial entre taxas de captação e aplicação de recursos) recuou, por sua vez, 1,2 ponto porcentual e caiu dos 29,8 ponto porcentual de abril para 28,6 ponto porcentual. Nos empréstimos para pessoas físicas, o spread foi reduzido em 1,9 ponto porcentual e variou dos 43 pontos porcentuais de abril para 41,1 ponto porcentual. Nas operações com pessoas jurídicas, o diferencial de taxas (spread) sofreu uma redução de 1 ponto porcentual e passou dos 15 pontos porcentual de abril para 14 pontos porcentuais.