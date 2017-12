Taxa de juros é o que mais preocupa empresários paulistas Pesquisa realizada pelo Centro das Indústrias do Estado São Paulo (Ciesp) revela que, no atual cenário econômico, o que mais preocupa os 416 empresários entrevistados é a taxa de juros. Para 80% deles, o juro é o componente que mais pode impactar negativamente os negócios em 2005, seguido da variação cambial (50%) e do aumento do superávit primário (25%). Apesar disso, 71% afirmam que suas empresas têm uma boa perspectiva de crescimento para o próximo ano, 52% esperam que a economia brasileira cresça 4% em 2005 e 24% projetam uma taxa inferior a 3%. A pesquisa revela que a confiança dos empresários no interior paulista é um pouco maior que a verificada na Região Metropolitana e na Capital: 61% afirmam que vão aumentar os investimentos moderadamente no próximo ano. Destes, 28% mencionam como motivo o aumento da participação no mercado interno e 19% dizem que querem aumentar a capacidade de produção. Os empresários paulistas, que foram entrevistados entre os dias 29 de novembro e 6 dezembro, avaliam como "ótimo" (30%) ou "bom" (58%) o governo Geraldo Alckmin. O governo Luiz Inácio Lula da Silva é percebido por 2% como "ótimo" e por 44% como "bom".