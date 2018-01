Taxa de juros para pessoas físicas é a maior desde 2000 A taxa de juros média cobrada nas operações de crédito para pessoas físicas em novembro, de 82,9% ao ano, é a maior registrada pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC) desde fevereiro de 2000, quando a taxa cobrada era de 86,2% ao ano. A taxa de juros média praticada nas operações de crédito para as empresas apresentou uma elevação de 4,9 pontos porcentuais, ficando em 27,9%, mas longe ainda dos porcentuais cobrados das pessoas físicas. "No caso das pessoas jurídicas foi interrompido o processo de queda que vinha se observado, mas no caso das pessoas físicas a taxa é realmente um pouco salgada", admitiu o chefe do Depec, Altamir Lopes. O aumento da taxa Selic promovido pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC no mês passado, e que foi reforçado este mês, explica em boa parte os aumentos apurados pelo Depec nas taxas de juros praticadas nas diversas modalidades de crédito do sistema financeiro brasileiro no mês passado. "As taxas cresceram substancialmente em resposta ao aumento do custo de captação", disse Lopes. "São taxas bastante altas", frisou. Os juros médios cobrados no cheque especial por exemplo atingiu em novembro o maior patamar apurado pelo Depec desde junho de 2000. A expectativa de Lopes é de que as taxas de juros voltem a registrar novo aumento agora em dezembro, já que este mês o Copom elevou para 25% ao ano a meta da taxa Selic. "Provavelmente, teremos uma resposta a esse novo aumento", frisou. Ao contrário do mês passado, o chefe do Depec evitou na entrevista de hoje sugerir ou recomendar qualquer tipo de ação que pudesse ser tomada pelos consumidores neste final de ano, para fugir dos juros altos. "Não cabe à Autoridade Monetária recomendar que não se use determinado tipo de crédito", disse.