Taxa de juros pode subir neste ano, diz presidente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed), Janet Yellen, disse nesta quarta-feira que o banco central norte-americano continua na trajetória para elevar a taxa de juros neste ano, com a expectativa de que os mercados de trabalho melhorem firmemente e que as turbulências externas não tirem a economia dos Estados Unidos dos trilhos.

"Se a economia evoluir como esperamos, as condições econômicas provavelmente tornarão apropriado em algum momento deste ano elevar a taxa de juros", disse Yellen em depoimento preparado para o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados norte-americana, afirmando a visão de um banco central preparado para começar a elevar gradualmente os juros depois de mais de seis anos da taxa próxima a zero.

Os mercados de trabalho ainda "não estão consistentes com pleno emprego", disse ela. "A Grécia permanece difícil. E a China continua a enfrentar desafios impostos pela dívida elevada, mercados imobiliários fracos e condições financeiras voláteis".

Ainda assim, "olhando para a frente, as perspectivas são favoráveis para mais melhorias no mercado de trabalho dos EUA e a economia de maneira mais ampla".

O depoimento escrito de Yellen ao comitê será seguido por uma audiência nesta quarta-feira. O depoimento em grande parte segue suas recentes declarações públicas, como também o comunicado mais recente de política monetária do comitê de decisão do Fed.

Yellen, no entanto, incluiu uma defesa explícita da "transparência e responsabilidade" do Fed, detalhando o fluxo de informações do banco central aos mercados financeiros e seus cronogramas de entrevistas à imprensa e auditorias como prova de que não precisa de mais supervisão do Congresso.

Ela provavelmente será questionada sobre esse ponto por membros do comitê da Câmara, dominada por Republicanos. Os membros da Câmara criticaram o Fed na audiência anterior de Yellen em fevereiro. Nos meses seguintes, alguns parlamentares expressaram frustração acerca do fato de que o Fed não liberou todo o material que o Congresso pediu como parte da investigação sobre o possível vazamento de informações do banco central para uma empresa de consultoria econômica em 2012.

Yellen disse que o Fed recusou-se a enviar as informações pois um inquérito separado do Departamento de Justiça está em andamento.

Livro bege. A declaração foi dado no mesmo dia em que foi divulgado o livro bege, um sumário sobre as condições da economia norte-american. De acordo com o documento, a economia dos EUA continuou a se expandir entre meados de maio e o fim de junho e as pressões altistas de salários foram "modestas".

O relatório apontou que o nível de emprego melhorou em todas as regiões, especialmente em setores de serviços como recursos humanos, construção e tecnologia da informação. Vários distritos relataram dificuldades das empresas para encontrar trabalhadores especializados e altamente qualificados, especialmente Atlanta, Boston, Minneapolis e Dallas. O documento ressalva que "houve alguns informes de demissões nas indústrias de manufatura e de energia"

Em vários distritos, as empresas contatadas notaram que as recentes elevações dos salários mínimos em vários estados norte-americanos, assim como os anúncios de aumentos salariais nas grandes redes varejistas, poderão levar a pressões altistas de salários, à medida que outras companhias "competem para continuar a ser empregadores atraentes".

Segundo o "livro bege", a atividade de concessão de crédito acelerou em todo o país, com o crédito imobiliário crescendo em metade dos distritos e o crédito para a compra de veículos acelerando em vários deles, exceto o de St. Louis.

(Com informações da Dow Jones)