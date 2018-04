Taxa de risco da AL atinge nível mais alto desde 97 A consultoria Economist Intelligence Unit (EIU) alertou que a taxa de risco da América Latina atingiu o seu nível mais alto desde 1997, com os investidores cada vez mais inseguros sobre o comprometimento dos governos da região com políticas fiscais sólidas e com o prosseguimento das reformas estruturais. "A eleição presidencial no Brasil está sendo vista como um barômetro do apoio popular às políticas ortodoxas, pró-mercado", disse a EIU. "Casos os temores dos investidores sejam confirmados, os fluxos de capital para a região vão cair ainda mais, o crescimento econômico irá ser prejudicado e as dificuldades de pagamentos de dívidas irão se aprofundar." A EIU afirmou que as perspectivas para a América Latina no restante deste ano não são nada boas. A aversão aos investimentos de risco na região vai continuar elevada, principalmente na América do Sul, onde todas as maiores economias estão sofrendo com a queda de confiança entre os investidores, a desaceleração econômica e registrando situações fiscais mais frágeis. Segundo a consultoria, apenas o Chile parece apresentar boas chances de estabilidade até o final de 2002. "Candidatos populistas estão liderando as corridas eleitorais no Brasil e no Equador, alimentando os temores de que o compromisso desses países em cumprir com suas obrigações externas poderá se debilitar em 2003", disse a consultoria. Além disso, apesar de sete meses de negociações, a Argentina "não parece muito próxima de fechar um acordo com o FMI e mesmo que ele seja concretizado nos próximos meses, o país vai enfrentar uma longa convalescência antes que a estabilidade econômica seja restaurada e os pagamentos da dívida reiniciados". A consultoria ressaltou que há uma crescente preocupação com a sustentabilidade da dívida pública em vários países, principalmente Brasil, Equador e Jamaica. Embora os mercados de capitais não tenham se fechado completamente para a América Latina, "eles estão muito mais seletivos do que no passado". O insuficiente financiamento privado elevou a dependência da região com as agências multilaterais para poder sustentar o seu balanço de pagamentos: 77% dos US$ 43 bilhões de empréstimos stand by e créditos prorrogados do FMI estão vinculados a países latino-americanos. A EIU observou que embora o México ainda abrigue muitas das deficiências estruturais dos países sul-americanos, como uma baixa arrecadação fiscal, modestas taxas de poupança doméstica e grande desequilíbrio na distribuição de renda, o país "parece ter se descolado de seus vizinhos desde o ano passado". Com a sua economia cada vez mais dependente e ligada aos ciclos econômicos nos EUA, o México tem sido relativamente pouco afetado pela deterioração do risco na região nos últimos anos".