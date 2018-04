Taxa de rolagem externa de bancos chega a 75%, diz Meirelles

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 6, que a taxa de rolagem dos empréstimos externos está se recuperando e que o indicador de alguns bancos já se aproxima de 75%.

Em seminário na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, em Goiânia, sobre as perspectivas para o agronegócio, Meirelles afirmou que o número mostra recuperação, após a forte queda da liquidez internacional observada no final do ano passado, quando o indicador desceu ao piso de 22%. Aos produtores rurais, Meirelles exaltou que esta é uma boa notícia e que deve se refletir brevemente na oferta de financiamento das tradings.

Ao comentar o retorno do crédito externo, Meirelles citou repetidas vezes que o Banco Central tem aproveitado a melhora da situação para intensificar a política de aumento das reservas internacionais. "O Brasil é um dos primeiros países que está comprando fortemente dólar para recompor as reservas após a crise", afirmou, lembrando que outros emergentes enfrentaram dificuldades, com queda das reservas desde setembro de 2008.