Taxa do cheque especial ficou em 8,74% A taxa média mensal do cheque especial ficou em 8,74%, inferior à de junho, de 9,16%, significando decréscimo de 0,42 pontos porcentuais, enquanto a do empréstimo pessoal foi de 4,45%. Em junho, essa modalidade apresentou taxa mensal de 4,48%, decréscimo de 0,03 pontos porcentuais, segundo a pesquisa mensal de juros bancários, feita entre os dias 3 e 6 de julho, pela Fundação Procon-SP. O levantamento feito em 14 bancos da capital apontou que a maior taxa mensal para o cheque especial foi de 10,65% (Santander) e a menor, de 7,50% (BBVA). As três maiores quedas em relação à pesquisa anterior foram promovidas pelo BBVA, Bradesco e Itaú. O BBVA alterou a taxa mensal de 8,50% para 7,50%, representando queda de 11,76% em relação à pesquisa anterior. O Bradesco reduziu a taxa de 8,80% para 7,80% ao mês, com decréscimo de um ponto porcentual, significando queda de 11,36%. Já o Itaú modificou a taxa mensal de 8,90% para 7,90%. Nenhuma instituição pesquisada elevou a taxa de juros para o cheque especial. Juros continuam alto para o consumidor Mesmo com queda, a taxa de juro para o consumidor continua alta, se comparada aos juros pagos pelos bancos aos investidores como rentabilidade. Para se ter uma idéia, o banco paga 16,42% ao ano para o investidor que compra o Certificado de Depósito Bancário (CDB) e cobra 173,32% ao ano do tomador de empréstimo. Veja na próxima matéria os juros do empréstimo pessoal