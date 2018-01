Taxa é menor em fundo com performance O levantamento feito pela Agência Estado junto à nova relação de fundos de investimento em valores mobiliários mostra que os gestores que cobram performance têm uma taxa média de administração de 1,13%. A taxa é inferior à cobrada pelos fundos sem o adicional de performance, de 2,40%, justamente por essa razão. Ou seja, o gestor promete um desempenho superior e cobra uma taxa de performance, ou prêmio, por isso. O estudo feito pelo professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), Antonio Zoratto Sanvicente, em outubro de 1999 indicava que os fundos com a performance cobravam um percentual médio de administração de 2,10%. Embora a amostra seja diferente, há uma queda de 46% nas taxas. O estudo de Sanvicente revelava também que, apesar de cobrarem pela performance, esses fundos não entregam aos clientes um retorno estatisticamente superior aos que ficam apenas com a taxa de administração. Segundo especialistas no setor, as taxas de administração estão derretendo devido ao aumento da concorrência na indústria de fundos. Isso tem ocorrido especialmente no segmento de atacado, que administra grandes recursos, e geralmente cobra taxa de performance. Pelas novas regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), apenas os fundos destinados a grandes investidores podem cobrar taxa de performance. Uma curiosidade do levantamento feito pela Agência Estado é que o campeão na cobrança de taxa de administração continua sendo o fundo de investimento em ações do Banco Mercantil do Brasil. A instituição arrecada de seus clientes 12% ao ano nesse fundo, cinco vezes a média do segmento.