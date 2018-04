Taxa média de desemprego em 2001 ficou em 6,2% A taxa de desemprego aberto caiu em dezembro do ano passado para 5,6% após registrar variação de 6,4% em novembro. No ano passado, a taxa média foi de 6,2% inferior a verificada em 2000 (7,1%). A taxa de desemprego de 2001 foi a menor medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1997, que atingiu 5,7%. O rendimento médio real das pessoas ocupadas caiu em novembro 7,6% na comparação com novembro de 2000. Em relação a outubro de 2001 a queda foi de 1,5%. Houve redução também na média do rendimento do período de janeiro a novembro do ano passado, com queda de 3,4% ante igual período de 2000.