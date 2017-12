Taxa média de desemprego sobe em 2003; rendimento cai A taxa de desemprego ficou em 10,9% em dezembro na média das seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE. A taxa é maior do que a registrada em dezembro de 2002 (10,5%) e menor do que a de novembro do ano passado (12,2%). A taxa de dezembro é sempre menor do que o mês anterior por causa das contratações temporárias do Natal. Em números absolutos, em dezembro havia 18,9 milhões ocupadas nas seis regiões pesquisadas pelo IBGE e 2,3 milhões desocupadas. Taxa média do ano Segundo o IBGE, a faixa média de desemprego de março a dezembro de 2003 foi de 12,5% ante 11,7% na média de igual período de 2002. O técnico do Departamento de Emprego do IBGE, Cimar Azeredo, explicou que os dados foram calculados a partir de março porque, com a mudança de metodologia na pesquisa do ano passado, foram perdidos dados de Salvador e Porto Alegre relativos a janeiro e fevereiro, o que não permite cálculo de taxa média para todo o ano de 2002. Rendimento O rendimento médio real dos trabalhadores caiu 1,2% na média das seis regiões metropolinas pesquisadas pelo IBGE em dezembro de 2003 na comparação com o mês anterior, novembro. Em dezembro passado, o rendimento médio situou-se em R$ 830,10. Na comparação com dezembro de 2002 houve queda no rendimento de 12,5%. Também no caso do rendimento o IBGE não vai divulgar a variação média integral em relação a 2002 devido a problemas estatísticos. Segundo o Instituto, de março a dezembro de 2003 houve uma queda acumulada na renda de 12,92% ante igual período de 2002.