Taxa média de juro cai para 41,2% ao ano em outubro A taxa média dos juros das operações de crédito livre caiu 0,3 ponto porcentual em outubro, na comparação com setembro, de acordo com nota divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Com a redução, a taxa passou de 41,5% para 41,2% ao ano no mês passado. Desde o começo do ano, a taxa média está com uma queda acumulada de 4,7 pontos porcentuais. Em outubro, a taxa média de juros dos empréstimos para pessoas jurídicas aumentou de 27,3% para 27,4% ao ano. Apesar da alta, os juros do crédito para as empresas ainda acumulam uma redução de 4,3 pontos porcentuais neste ano. Os juros dos empréstimos para pessoas físicas, em contrapartida, recuaram de 53,8% para 53,1% ao ano em outubro contra setembro. No ano, a taxa média de juros destas operações está com uma queda acumulada de 6,2 pontos porcentuais. Crédito As operações de crédito do sistema financeiro tiveram em outubro um crescimento de 1,9% em relação a setembro. Com a expansão, o estoque destas operações aumentou dos R$ 684,396 bilhões (32,9% do Produto Interno Bruto) de setembro para R$ 697,290 bilhões (33,1% do PIB). No acumulado do ano, as operações de crédito, de acordo com os dados do BC, estão com um crescimento acumulado de 14,9%. Em 12 meses até outubro, o aumento do crédito está em 21,1%. Inadimplência A taxa de inadimplência das operações de crédito livre caiu 0,1 ponto porcentual em outubro ante setembro. Com a queda, a taxa passou de 5,1% para 5%. Essa foi a primeira queda registrada pelo BC desde junho. Naquele mês, a inadimplência recuou de 4,9% para 4,6%. Mesmo com a redução, a inadimplência de outubro é superior aos 4% do mesmo mês do ano passado. Nas operações com pessoas físicas, a inadimplência, de acordo com os dados do BC caiu em outubro ante setembro, de 7,7% para 7,6%. A última vez em que esta taxa havia recuado foi em junho, quando a inadimplência caiu de 7,7% para 7,2%. Em outubro do ano passado, a taxa de inadimplência dessas operações estava em 6,5%. Nas operações com pessoas jurídicas, a inadimplência recuou em outubro contra setembro, de 2,8% para 2,7%. Em outubro de 2005, a taxa de inadimplência dessas operações estava em 1,9%. Spread O spread (diferença entre as taxas de captação e aplicação de recursos pelos bancos) das operações de crédito livre ficou estável em outubro, ante setembro, em 27,8 pontos porcentuais, de acordo com o BC. Ainda que a estabilidade tenha sido verificada de um mês para o outro, o spread dessas operações tem uma queda acumulada no ano de 1 ponto porcentual. Nas operações com pessoas físicas, o spread caiu 0,2 ponto porcentual, oscilando de 40,1 pontos porcentuais em setembro para 39,9 pontos porcentuais em outubro. No ano, o spread dessas operações está com queda acumulada de 2,9 pontos porcentuais. Nas operações com pessoas jurídicas, o spread aumentou, de setembro para outubro, de 13,5 pontos porcentuais, para 13,8 pontos porcentuais. No ano, o spread dessas operações tem queda acumulada de 0,2 ponto porcentual. Base monetária A base monetária (papel-moeda emitido mais reservas bancárias) teve expansão de 1,4% na média do saldos diários de outubro, de acordo com o Depec do Banco Central. Com a variação, o saldo da base aumentou dos R$ 100,474 bilhões de setembro para R$ 101,903 bilhões. Em 12 meses até outubro, a base está com uma expansão acumulada de 21,5%.