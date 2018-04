Taxa nacional de desemprego em março é de 7,1% A taxa média de desemprego aberto do País atingiu 7,1% em março, levemente acima do que foi verificado em fevereiro (7%) e em março do ano passado (6,5%), segundo divulgou hoje o IBGE. O indicador livre de influências sazonais calculado pelo instituto passou de 6,7% em fevereiro para 6,4% em março. O rendimento médio dos trabalhadores deflacionado pelo INPC caiu 1% em fevereiro ante janeiro e 6,3% na comparação com igual mês do ano passado. Segundo o IBGE, o rendimento médio das pessoas ocupadas atingiu R$ 762,51 em fevereiro, o equivalente a 4,2 salários mínimos.