Taxa Selic deve continuar subindo no início de 2005 Pesquisa semanal do Banco Central (BC) aponta que as projeções dos investidores para a taxa de juros em janeiro de 2005 subiram de 17,75% para 18% ao ano. Com a alta, as instituições financeiras ouvidas pelo BC passaram a trabalhar com a hipótese de alta dos juros de 0,25 ponto porcentual no primeiro mês do próximo ano. A mudança coincidiu com a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) considerada conservadora pelo mercado. Para o fim de 2005, as previsões de juros ficaram estáveis em 15,50% ao ano pela décima primeira semana consecutiva. Já as projeções de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2005 caíram de 5,76% para 5,70%. Trata-se da terceira queda consecutiva das expectativas dos investidores em relação à inflação. Apesar disso, a previsão ainda está acima da meta de 5,1% a ser perseguida pelo Copom no próximo ano. Para 2004, as estimativas subiram pela quinta semana consecutiva e passaram de 7,41% para 7,47%, porcentual ainda abaixo do teto de 8% da meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). As previsões de IPCA em 12 meses à frente subiram na mesma pesquisa de 5,99% para 6,01%, porcentual ainda inferior aos 6,25% de há quatro semanas. Para o último mês de 2004, as projeções de IPCA subiram de 0,68% para 0,74% e as estimativas para janeiro de 2005 recuaram de 0,62% para 0,61%.