Taxa sobre a telefonia pode ter alta de 189%

O governo estuda aumentar a taxa do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) para elevar a arrecadação e contribuir com a meta do superávit primário. Atualmente, para ativar cada chip de telefonia e internet, as empresas pagam duas taxas que representaram uma arrecadação de R$ 3 bilhões aos cofres do Tesouro Nacional, em 2014. Com o reajuste proposto, a arrecadação subiria para R$ 8,5 bilhões.

O argumento da equipe econômica é de que as cobranças não são reajustadas desde 1998. Com as novas taxas, os preços dos serviços teriam que subir, pelo menos, 20%, segundo as empresas. De acordo com Levy, o gasto médio do brasileiro com telefone celular pré-pago é de R$ 12,60 por mês, ou R$ 151,20 por ano.

Se o aumento for autorizado, as empresas não terão como manter esses usuários no sistema, pois gerariam prejuízo. Representantes das maiores empresas se reuniram com o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, e com o presidente da Anatel, João Rezende. Participaram da reunião o presidente do Conselho de Administração da TIM, Franco Bertone, o presidente da Vivo, Amos Genish, o presidente da Oi, Bayard Gontijo, entre outros. Segundo Levy, o Ministério e a Anatel se posicionaram contra o aumento.