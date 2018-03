Taxação sobre ferro tem que ser bem analisada, diz Gerdau

O presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, afirmou nesta quarta-feira, 21, que a proposta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) de criar um imposto de exportação sobre o minério de ferro tem que ser bem analisada. Segundo ele, este é um assunto complexo, que precisa ser analisado comparando com o mundo.

"Não pode ser uma coisa brasileira. Tem que comparar quem faz e quem não faz", disse o empresário, ao chegar para a reunião, no Ministério da Fazenda, do Grupo de Acompanhamento do Crescimento (GAC). Gerdau disse que esse será um dos assuntos a ser discutido pelo grupo.

O ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, informou, também ao chegar à reunião, que a proposta de taxação do minério de ferro não estará na pauta da reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex) marcada para a próxima semana.

O estudo do MDIC propõe o imposto de exportação como uma alternativa ao aumento da cobrança de royalties para o setor de mineração, defendida pelo ministério de Minas e Energia. Para o ministério, o imposto de exportação sobre minério de ferro seria menos danoso à indústria nacional e às exportações de valor agregado do que o aumento dos royalties.