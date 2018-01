Taxas de condomínio caem As taxas de condomínio na cidade de São Paulo registraram, em março, redução média de 0,80%, frente à inflação de 0,15% medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas. O número é da pesquisa realizada pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (Aabic-SP). No acumulado de 12 meses, encerrados em março, o valor médio das taxas de condomínio apresentou alta de 6,20%. A variação permaneceu bem abaixo do IGP-M, que avançou 13,74% no mesmo período. Entre os grupos de despesas que compõem o Índice, os encargos sociais tiveram queda de 11,93% em março. O impacto final foi compensado pelo aumento das tarifas de água e luz, que avançaram, respectivamente, 8,23% e 2,25%. De acordo com o presidente da Aabic, José Roberto Graiche, as taxas de condomínio deverão apresentar ligeira elevação em abril e maio, em decorrência do item "despesas eventuais". Isso porque nas assembléias ordinárias realizadas no início do ano, muitos condomínios aprovaram a execução de novos serviços nas edificações. O resultado deve ser uma variação positiva nas próximas taxas. Graiche acredita que o impacto não será significativo.