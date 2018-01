Taxas de juros bancários têm leve alta no mês As taxas médias dos juros cobrados em empréstimos bancários pessoais e do cheque especial tiveram acréscimo médio de 0,01 e 0,09 ponto porcentual, respectivamente, em março, segundo pesquisa realizada pelo Procon-SP. Na avaliação desse mês foi acrescentado um novo banco na análise, o Safra, o que prejudica a comparação com os números obtidos nas pesquisas anteriores. Os bancos pesquisados foram HSBC, Santander Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Nossa Caixa, Real, Unibanco e Safra. Dentre eles, o que apresentou maior taxa de juros no empréstimo pessoal, no contrato de 12 meses para clientes não preferenciais, foi o Real, com taxa de 6,5% ao mês. O Nossa Caixa foi o que teve menor cobrança, de 4,25%. A taxa média dos bancos pesquisados foi de 5,38% ao mês, contra 5,37% em fevereiro. A taxa média equivalente ao ano foi de 87,54%. No cheque especial, considerando o período de 30 dias e clientes não preferenciais, o Safra cobra a maior taxa, (9,29% ao mês) e a Caixa Econômica Federal, a menor (7,20% ao mês), segundo a pesquisa do Procon. A taxa média dos bancos pesquisados foi de 8,24% ao mês, contra 8,15% ao mês em fevereiro. A taxa média equivalente ao ano foi de 158,59%. Em todos os bancos pesquisados, exceto o Safra, que foi acrescentado à pesquisa apenas neste mês, há uma tendência de estabilização ao longo dos últimos meses. A pesquisa foi realizada com dados do dia 1º de março e, portanto, ainda não reflete a última queda de juros, de 0,25 ponto porcentual, arbitrada na quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Desde setembro de 2005, houve 14 cortes seguidos na taxa básica de juros, a Selic (agora a 12,75% ao ano). Na avaliação do Procon, a redução da Selic já era esperada no mercado financeiro, mas o cliente bancário ainda continua se deparando com altas taxas. O Procon lembra que as variações da taxa Selic têm influência apenas parcial nas decisões do mercado quanto ao comportamento das taxas de juros e que outras variáveis são consideradas, como o nível de inadimplência.