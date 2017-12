Taxas do cartão de crédito subiram em junho Algumas instituições financeiras já começaram a repassar aos consumidores a elevação do custo de captação do dinheiro devido à alta da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, em 1,5 ponto porcentual, para 18,25% ao ano, ocorrida há duas semanas. No cartão de crédito, especificamente, alguns bancos já atualizaram suas tabelas de juros para a utilização dos serviços do crédito rotativo, parcelamento, juros sobre o saque e juros por atraso. Segundo pesquisa realizada pela Agência Estado no dia 29 de junho, a alta das taxas foi promovida pelos bancos Sudameris, Banco Cidade, Banespa e Real ABN Amro Bank. As demais instituições não anunciaram novas taxas, mas isso não quer dizer que esta possibilidade esteja descartada no curto prazo. O Banco Cidade elevou os juros de seus cartões de 6,50% para 6,70% ao mês em todos os serviços. Já o Sudameris elevou os juros de 8,80% para 9,90% ao mês no saque. No rotativo e juros por atraso, a mesma elevação ocorreu nos cartões Sudameris Classic. No Banespa, os juros dos cartão Gold subiram de 4,20% para 6,0%. No cartão Classic e Visa Fácil os juros subiram de 9,15% para 9,95% ao mês. Essa elevação ocorreu no rotativo, juros por saque e por atraso. Já no Real ABN Amro Bank, os juros por atraso subiram de 11,90% para 12,40% ao mês. No rotativo e no saque, os juros subiram de 10,90% para 11,40% ao mês. Com as alterações promovidas, a taxa média nos juros por atraso foi de 9,17%, um pouco acima dos 9,09% registrados em maio. No rotativo, a taxa média ficou em 9,40%, acima dos 9,30% referente a maio. Já a taxa média de juros do parcelamento apresentou pequena queda: de 6,66% em maio para 6,62% em junho. A taxa média de juros cobrado no saque apresentou a maior elevação. Em maio, a taxa estava em 9,07%, enquanto em junho o porcentual registrado pulou para 9,48%. Selic mais alta já afeta o crédito A alta verificada nas médias das taxas de juros dos cartões de crédito, como as demais taxas de juros do mercado, segue o movimento da taxa básica de juros da economia - Selic - , que foi elevada pela quarta vez dia 20 de junho, só que em dosagem maior: 1,5 ponto porcentual. Anteriormente, a alta foi por três vezes consecutivas de 0,5 ponto porcentual. Com o novo patamar em 18,25% ao ano, além do aumento no custo de captação do dinheiro pelos bancos, o que deverá ser parcialmente repassado ao bolso do consumidor, o nível de inadimplência também deve aumentar, o que pressiona ainda mais as taxas de juros do crédito para pessoa física. Tabela Resumo - Comparativo entre maio e junho. junho maio Juros média (%) mínima (%) Máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) Atraso 9,17 3,50 12,90 9,09 3,50 12,90 rotativo 9,40 3,50 12,90 9,30 3,50 12,90 saque 9,48 4,50 12,90 9,07 4,20 12,90 parcelamento 6,62 2,78 12,90 6,66 2,78 12,90 Fonte AE