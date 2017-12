Taxas do crédito se reajustam à nova Selic Nem todas as instituições financeiras repassaram a tomadores de empréstimo o reajuste de 1,5 ponto na taxa de juro básica decidido pelo governo na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Mas isso não quer dizer que esse aumento não vai chegar ao bolso do consumidor. Mesmo quem ainda não realinhou os juros não descarta a possibilidade de fazê-lo. A verdade é que o mercado ainda está dividido. Os mais cautelosos acreditam que, como o aumento veio acompanhado de um viés de baixa, o melhor é aguardar um pouco antes de definir um nível mais elevado para as taxas. Outros já alteraram os custos de suas linhas de crédito. Há também quem preferiu observar a movimentação dos demais bancos e financeiras para tomar alguma decisão. Foi possível observar que cada instituição escolheu o produto mais conveniente para repassar a alta dos juros a seus clientes. No cheque especial, a menor tarifa é cobrada pelo Banco do Brasil, com mínimo de 2,05% ao mês. O juro mais elevado é cobrado pelos bancos Sudameris e BankBoston, de 10,5% ao mês. Quem está pensando em contratar um empréstimo pessoal também deve fazer uma boa pesquisa no mercado. Existe uma grande disparidade entre os juros nesse produto. Na sexta-feira, o custo do crédito pessoal dos bancos para prazo de até 12 meses estava entre 3,95% (Nossa Caixa) e 6,32% ao mês (HSBC). Quem tomar dinheiro emprestado em uma financeira vai arcar com juros ainda mais altos. Na Losango, a taxa mensal tem intervalo de 8,5% a 11,98% e na Fininvest, de 9,9% a 11,9%. Veja mais informações no link abaixo na pesquisa do Procon-SP.