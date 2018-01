Taxas dos Fundos FGTS oscilam de 0,7% a 3% As taxas de administração dos Fundos FGTS Carteira Livre, aprovados pela Comissão de Valores Monetários (CVM), apresentam uma variação de 0,7% a 3% ao ano. Entre os oito fundos já aprovados, quatro visam acompanhar a rentabilidade do Ibovespa, índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). É o caso dos três pertencentes ao Banco Itaú e o Sul América FMP - FGTS, da Suladis DTVM. Entre os fundos, a menor taxa é a do Alfa FMP FGTS, pertencente ao Banco Alfa de Investimentos. Esse foi o primeiro produto autorizado pela autarquia, em 26 de julho. Segundo informações da CVM, a carteira do Alfa terá papéis diversificados, "selecionados entre empresas de alta liquidez, qualidade tecnológica e administrativa, com perspectivas de retorno e valorização das ações". A maior taxa de administração, de 3%, é do Itaú Balanceado - FMP - FGTS, do Banco Itaú. O fundo foi aprovado em 31 de julho. De acordo com a política de investimento divulgada, a carteira aplicará 70% do patrimônio líquido (média mensal) em renda variável. A objetivo é obter rentabilidade próxima à do Ibovespa. Os outros 30% do patrimônio serão destinados a títulos de renda fixa, privados e/ou públicos federais. Outro fundo com característica parecida é o Sul América FMP - FGTS, da Suladis DTVM, com taxa de administração de 0,95% ao ano. Nenhum dos oito FMP-FGTS Carteira Livre autorizados pela CVM deixa claro, como política de investimento, que pretende aplicar mais de 30% dos recursos em renda fixa. O que limita os investimentos em renda fixa é a tributação. De acordo com informações anteriores do gerente de credenciamento de investidores institucionais da CVM, Luís Felipe Lobianco, se um fundo tiver mais de 33% dos recursos em renda fixa, estará sujeito à tributação desse tipo de investimento - Imposto de Renda de 20%. No caso da renda variável, a alíquota do Imposto de Renda é de 10%.