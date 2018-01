Taxas prejudicam alguns fundos DI Um estudo feito pelo Laboratório de Finanças da Fundação Instituto de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP orienta que, antes de escolher a sua aplicação, o investidor deve levar em conta as taxas de administração cobradas pelos bancos, que representam os custos do banco para gerir os fundos. Por causa dessas taxas, os fundos DI (ou pós-fixados) e de renda fixa prefixada podem não apresentar rentabilidade satisfatória e ser superados por investimentos mais conservadores, como a poupança. Segundo o estudo da USP, há fundos, tanto prefixados como DI, que no acumulado de janeiro a setembro tiveram uma rentabilidade líquida menor do que a da poupança, ou pouco superior. O estudo considerou a rentabilidade líquida para melhor analisar o que, de fato, vai para o bolso do investidor. Assim, foram descontadas a taxa de administração e a alíquota de 20% do Imposto de Renda - cobranças das quais a poupança está isenta. De janeiro a setembro, a poupança acumulou ganho de 6,41%, enquanto que quatro fundos DI (Unibanco Curto Prazo, Bradesco FAC CP Versátil, Citidaily Plus e Bandepe FAQ Fortune DI) renderam menos do que esse percentual. Conforme a tabela abaixo, que lista alguns dos fundos pesquisados pelo laboratório da USP, é possível verificar que, quanto maior a taxa, menor a rentabilidade. A taxa do FAC DI Unibanco Curto Prazo, por exemplo, chega a 12%, enquanto sua rentabilidade líquida foi de 2,68%. Em relação à renda fixa, os fundos com as maiores taxas também decepcionaram quanto à rentabilidade: o Banco Cidade FIF Curto Prazo rendeu apenas 0,11% até setembro, frente a uma taxa de 16%. Veja na tabela abaixo a comparação entre rentabilidade e taxa de administração de alguns fundos DI e de renda fixa prefixados. BANCO NOME DO FUNDO RENTABILIDADE LÍQUIDA (DE JANEIRO A SETEMBRO) - EM % TAXA DE ADM EM % Unibanco Unibanco Curto Prazo 2,68 12,00 Bradesco Bradesco FAC CP Versátil 3,77 8.00 Citibank Citidaily Plus 5,54 7,57 ABN Amro Real Bandepe FAQ Fortune DI 5,99 7,00 Itaú Banerjvest Plus - FAC FI 7,02 **2,00 HSBC Itauvest Plus FAC FI 7,03 **2,00 ABN Amro Real HSBC Curto Prazo Over 7,20 5,00 Bank Boston Bandepe FAQ CP Investforte 7,28 5,00 Unibanco Unibanco DI Bônus 7,30 5,00 As taxas de administração acima são anuais **Estes fundos cobram taxa de performance de 80% sobre o que superar 125% de TR + 0,5% BANCO NOME DO FUNDO RENTABILIDADE LÍQUIDA - EM % TAXA DE ADM. - EM % Banco Cidade Banco Cidade FIF Curto Prazo 0,11 16,00 BBVA Brasil Rend 0,28 15,00 Baneb Baneb FAC Integral 5,02 8,00 Banrisul S.A Banrisul - Curto Prazo 5,28 8,00 Bandeirantes FIF Bandeirantes Liquidez CDI 6,14 6,00 Banespa Banespa - FBQ CO Plus 6,21 6,50 BCN BCN Alliance Curto Prazo 6,44 6,00 BB BB DI CPMF 6,51 6,00 Banestes Banestes Institucional 6,84 5,00 - As taxas de administração acima são anuais