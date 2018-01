Táxi na capital terá reajuste de 15% Andar de táxi em São Paulo vai ficar mais caro a partir de segunda-feira. A prefeita Marta Suplicy (PT) enviou ontem à Câmara Municipal o comunicado que torna as tarifas, em média, 15,8% mais caras, segundo a Secretaria Municipal dos Transportes. O aumento é menor do que o pleiteado pelos taxistas, que era de 26%. Pela nova tabela, ficam mantidos os preços da bandeirada - valor inicial da corrida - em todas as categorias de táxis (comum, especial e luxo). O acréscimo será sentido pelo passageiro no quilômetro rodado e no preço da bagagem transportada. Em relação ao quilômetro rodado, o táxi comum passa de R$ 1,02 para R$ 1,30. O especial vai de R$ 1,20 para R$ 1,53 e o luxo será reajustado de R$ 1,53 para R$ 1,95. O transporte de bagagem custará R$ 1,30 (táxi comum), R$ 1,53 (especial) e R$ 1,95 (luxo). O acréscimo de 50% nas viagens metropolitanas e de 30% na bandeira 2, que vale 20 horas às 6 horas do dia seguinte e durante os domingos e feriados, será mantido. Permaneceram também inalterados os preços das radiochamadas normais e com hora marcada. Os custos são de, respectivamente, R$3,20 e R$ 11,20, para transporte em táxis comuns. "Não é o ideal, mas a categoria decidiu aceitar a decisão porque a situação do País não está boa", afirmou o presidente do Sindicato dos Taxistas de São Paulo, Natalício Bezerra. Segundo ele, o acréscimo está sendo reivindicado pela categoria desde outubro do ano passado.