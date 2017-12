Taxistas dão descontos para atrair clientes Os motoristas de táxi têm compensado a falta de clientes aumentando o horário de trabalho e oferecendo descontos nas corridas. Isso porque as tarifas oficiais são altas e afastam boa parte do mercado consumidor. Para ter uma idéia da jornada de trabalho e da renda mensal de um taxista, o Finanças Pessoais consultou dez motoristas de táxi da cidade de São Paulo e perguntou o valor médio gasto por dia com combustível, a féria bruta diária e o gasto aproximado em manutenção. Na pesquisa, constatou-se um problema comum: o tempo perdido à espera de passageiros. Profissional Horas de trabalho (por dia) Corridas (por dia) Gasolina (R$/dia) Féria Bruta (R$) Manutenção (R$/mês) Taxista 1 15 12 35 100 200 Taxista 2 16 13 45 150 300 Taxista 3 12 8 20 120 150 Taxista 4 12 9 55 150 150 Taxista 5 11 9 20 130 200 Taxista 6 11 7 15 70 50 Taxista 7 12 9 20 100 100 Taxista 8 14 6 20 60 200 Taxista 9 12 6 30 100 300 Taxista 10 10 6 35 135 300 Média 12,5 8,5 29,5 111,5 195 Em média, os taxistas da pesquisa ficam nas ruas ou nos pontos de táxi 12,5 horas por dia. Na prática, eles compensam a falta de clientes esticando o horário de trabalho. Diariamente, fazem uma média de 8,5 corridas, o que é pouco para um horário de trabalho tão extenso. Sem considerar a duração de cada corrida, é como se o táxi atendesse um novo cliente a cada hora e meia. O taxista Márcio Botelho dos Santos, que trabalha em um ponto próximo ao Shopping Iguatemi, acredita que o preço da tarifa afasta os passageiros. "As pessoas ficam assustadas com o preço. Qualquer corridinha em São Paulo não sai menos de dez reais por causa do trânsito. Se o cliente quer andar uma distância curta, acha que não compensa pagar a bandeirada e acaba desistindo", diz ele. "A gente perde muito tempo parado no ponto esperando cliente. Acho que valeria a pena baixar os preços para o taxista poder ganhar em volume", completa o motorista. Leonardo Gargi, dono de um Voyage que circula na Zona Norte, também acha que o maior problema é a falta de clientes. "O pessoal está sem dinheiro para pegar táxi. Acho que se o preço fosse um pouco menor, conseguiríamos mais corridas por dia", diz. "Já houve dois reajustes de combustível e o preço do táxi continua o mesmo. Ainda bem, porque, com tarifas ainda mais altas, os clientes sumiriam de vez", justifica ele. Desconto na tarifa é solução para alguns Informalmente, motoristas que trabalham com uma clientela mais definida estão oferecendo descontos para conseguir mantê-la. Da pesquisa com os dez taxistas, dois admitem que somente assim conseguem manter uma clientela mais freqüente. Um dos taxistas dá descontos de 30% para clientes usuais, anulando o último aumento dado nas tarifas em São Paulo, de setembro de 1999. Essa não é uma prática comum, segundo eles, com clientes não usuais. Outro motorista, que trabalha na Casa Verde - e não está nesta amostra -, também aceitou dar desconto de 30% sobre as corridas, e receber pagamento mensal, por uma corrida fixa diária de um passageiro. Veja na seqüência uma reportagem sobre a resistência e as limitações para a concessão de descontos.