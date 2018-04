Taylor diz que plano argentino "é passo na direção certa" O subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais, John Taylor, disse que falou com o novo ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, durante o final de semana e expressou seu apoio para o plano de 14 pontos do país sul-americano, disse a porta-voz do Departamento do Tesouro dos EUA Michele Davis. Taylor disse a Lavagna que o plano era "um passo na direção certa", disse Davis. Os EUA querem ver a Argentina "avançando para um caminho sustentável", disse a porta-voz. Contudo, ela acrescentou que não há nenhum plano de encontro futuro entre Lavagna e o Departamento do Tesouro. As informações são da Dow Jones.