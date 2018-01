TCO amplia serviços do WAP Os usuários do WAP, sistema de acesso à Internet, via celular, oferecido pela TCO - Centro Oeste Celular, já podem contar com mais quatro novas áreas de serviços. Uma das novidades é um buscador comparativo para consulta, em tempo real, de preços de aparelhos eletroeletrônicos (sniffy.com.br). Com ele, o usuário terá condições de saber, na hora, os preços do produto que pretende comprar e, com isso, fazer um melhor negócio. A TCO também está disponibilizando um serviço de consulta a processos dos Tribunais de Justiça do DF (TJDF) e Tribunal Regional Federal (TRF- 1ª Região). Com ele, advogados e pessoas que trabalham na área vão poder acompanhar, pelo celular, o andamento de processos. Os usuários do WAP já podem acessar também serviços de utilidade pública, como polícia, farmácias de plantão, Procon, Delegacia da Mulher, entre outros. Outra inovação do WAP da TCO é o acesso a informações de crédito pessoal "check check". Esse serviço será muito útil, por exemplo, para comerciantes que atuam em locais onde não existe uma linha fixa de telefone, como feiras, congressos e exposições. O WAP já está disponível em Brasília (DF), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Belém (PA), Manaus (AM), São Luis (MA), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), respectivamente, pelas operadoras TCO Telebrasília Celular, TCO Telegoiás Celular, TCO Telems Celular e NBT (Norte Brasil Telecom). Brevemente, os aparelhos devem chegar às demais capitais do País onde a empresa atua.