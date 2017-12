TCO cria seguro de celular contra desemprego A Tele Centro Oeste Celular (TCO) decidiu ampliar seu serviço de seguro para celular. A partir de hoje, os usuários de aparelhos pós-pagos podem optar por fazer um seguro contra desemprego, invalidez temporária e morte, adicionalmente ao de roubo e furto. Pelo pacote, o cliente vai desembolsar R$ 5,99, mensalmente, descontados da conta do celular. Em caso de desemprego involuntário ou incapacidade física, o segurado receberá o crédito de R$ 50 nas quatro próximas contas do seu aparelho. Chamado de "Celular Super Seguro", o serviço vale para clientes entre 18 e 65 anos e é oferecido pela TCO em parceria com a Cigma Seguradora, Zurich e Corretora Mega. O seguro poderá ser feito nas lojas próprias TCO ou por meio do call center da Cigma, pelo telefone 0800-703-3122.