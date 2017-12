TCO lança acesso à Internet pelo celular A Tele Centro Oeste Celular (TCO) lançou dois serviços que permitem aos seus usuários o acesso à Internet pelo celular. O primeiro, o Web TCO, permite conectar um terminal de computador ao aparelho móvel. Para isso, o usuário deve adquirir um kit contendo um cabo e uma placa, no valor de R$ 100. O segundo serviço, Clic Wap, permite o acesso à Internet a partir do próprio aparelho, sem a necessidade de qualquer acessório. Empresas como Gradiente, Nokia e Ericsson já anunciaram para o início de setembro a oferta desses aparelhos no mercado. A previsão da operadora é a de que em um ano 50% dos seus clientes já estarão usando o Clic Wap. A TCO presta serviço de telefonia celular em 270 municípios das regiões Norte e Centro-Oeste, com 1,2 milhão de usuários. Os serviços, a princípio, serão prestados para a área central de Brasília e, ainda sem data definida, serão estendidos às outras cidades. Nas próximas três semanas, a TCO também lançará um portal na Internet com informações e serviços regionais.