TCO lança serviço de mensagens pelo celular A Tele Centro Oeste Celular (TCO) anunciou o lançamento de um serviço que permite o envio e recebimento de mensagens pelo telefone. Cada usuário da tecnologia WAP - que permite o acesso móvel à Internet - terá direito a uma conta gratuita de e-mail. O endereço eletrônico é definido mediante cadastro, que pode ser feito nas páginas www.e-wap.com.br, www.tco.net.br e www.nbt.net.br. As mensagens enviadas podem ter no máximo 1.000 caracteres e as recebidas, até 20 mil. Devido às limitações dos aparelhos celulares existentes atualmente no mercado, só é possível enviar e-mail para uma pessoa de cada vez. As operadoras da TCO que já estão com o serviço disponível são as celulares: Telebrasília, Telegoiás e Telems. Na Norte Brasil Telecom (NBT), do mesmo grupo da TCO, as áreas habilitadas são Manaus, Belém e São Luís.