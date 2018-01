TCO lança serviço WAP A Tele Centro Oeste Celular (TCO), operadora de telefonia celular na região Centro-Oeste e parte da região Norte, lançará amanhã o serviço WAP (Wireless Application Protocol), que permitirá acesso à Internet pelo telefone celular aos clientes de Brasília, Goiânia, Campo Grande e Belém. Segundo a assessoria de imprensa da operadora, até o fim do mês de fevereiro o serviço estará disponível também em Cuiabá, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, São Luís, Macapá, Manaus e Boa Vista. O lançamento do WAP pela TCO havia sido adiado pela falta no mercado de aparelhos celulares padrão TDMA, que permitem o acesso à Internet. Os aparelhos Nokia e Gradiente serão vendidos por R$ 790,00 no sistema pós-pago e R$ 990,00 no sistema pré-pago. Segundo a assessoria, a assinatura é grátis, e as tarifas são as mesmas já praticadas atualmente.