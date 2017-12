TCO não participará de licitação do SMP O assessor de relações com investidores da Tele Centro Oeste Celular (TCO), Arthur Fonseca, informou à Agência Estado que a companhia "decidiu oficialmente não participar da licitação para as licenças do Serviço Móvel Pessoal (SMP)". O executivo não quis comentar as razões para a desistência da empresa.