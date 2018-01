TCO: promoção de celulares A TCO - Tebrasília Celular, operadora da Tele Centro Oeste Celular, está lançando mais uma promoção para compra de aparelho. O cliente da operadora pode adquirir o Ericsson 1228, pós-pago, com linha nova e plano de fidelização de 12 meses, de R$340,00 por R$89,00. A empresa oferecerá dois mil aparelhos na promoção, que vai durar até o fim do estoque. A operadora que concorre diretamente com a TCO na região, também faz promoção de alguns aparelhos celulares. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, até o dia 10 de março, a Americel vende os aparelhos Gradiente Neo e Nokia 8260 por R$ 449,00 e o Motorola Timeport por R$ 399,00. Segundo nota distribuída pela operadora, o preço de tabela dos aparelhos é de R$ 799,00. A venda será feita nas capitais dos seis Estados em que atua, além do Distrito Federal. Além do desconto, o comprador ganha um kit de beleza.