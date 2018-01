TCO quer entrar na banda C A Tele Centro Oeste Celular (TCO) promete jogar pesado na disputa pelas licenças do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Os planos incluem um reforço de caixa e a busca de um parceiro, o que vem sendo articulado pela família Beldi, dona da controladora Splice. A prioridade é a banda C, com leilão marcado para o próximo dia 30. O conselho de administração da empresa aprovou em dezembro passado uma recolocação de R$ 250 milhões em notas promissórias, que aguarda somente o sinal verde da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para chegar ao mercado. A companhia, inclusive, está no rol das que já adquiriram o edital de licitação para as novas licenças. Em relação ao parceiro, a intenção da TCO é ceder apenas uma participação minoritária no negócio. Serão emitidos 500 títulos, com valor nominal unitário de R$ 500 mil, em série única. O prazo é de 180 dias, tempo considerado ideal para os planos ligados às licitações. A companhia poderá resgatar os papéis a qualquer momento, respeitada uma carência de 90 dias após a subscrição. Os coordenadores são os bancos BBA, Unibanco, HSBC, Brascan e BES.