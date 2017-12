TCO quer fechar capital de Telegoiás Cel Pouco mais de um ano após a tentativa de fechar o capital da Telegoiás Celular, a controladora Tele Centro Oeste (TCO) decidiu retomar a idéia. A proposta foi aprovada pelo conselho de administração da operadora goiana no último dia 18 e será votada em assembléia de acionistas, marcada para o dia 30, às 8h30. Por conta da convocação, os negócios com ações da Telegoiás estão suspensos na Soma - único mercado de balcão organizado do País - desde o dia 21. O ressurgimento da operação pode dar novo final a uma história de disputa entre controladores e minoritários. No início do ano passado, um grupo de acionistas liderado pela Máxima Asset Management movimentou-se para impedir que a TCO conseguisse o limite mínimo de adesões para cancelar o registro das celulares Telegoiás e Telebrasília. Com cerca de um terço do capital das empresas nas mãos, os minoritários alegaram que os valores oferecidos pelos papéis estavam muito abaixo do que consideravam justo. Em fevereiro de 2000, a TCO ofereceu R$ 34,91 por ação da Telegoiás e R$ 0,14 para a Telebrasília. "Nessas condições, é melhor comprar do que vender", disse na época o presidente da Máxima, Saul Sabbá, antecipando a pretensão do grupo de evitar o fechamento de capital. Passados 15 meses, Sabbá é pragmático quanto às chances e intensidade de uma nova investida: "Como sempre, tudo vai depender do valor da oferta", afirmou. Máxima analisará proposta O presidente comentou que, para analisar a proposta, a Máxima levará em conta por exemplo os múltiplos de mercado da companhia. Trata-se de indicadores que, em geral, comparam o valor da empresa em Bolsa com o seu patrimônio líquido, o resultado financeiro e a capacidade de pagar dividendos. "É importante que a oferta esteja dentro de múltiplos razoáveis." Uma decisão final da Máxima, diz ele, dependerá das condições do mercado e dos termos complementares da operação. De acordo com Arthur Fonseca, diretor de Relações com Investidores da TCO, a empresa tem um prazo de 30 dias, após a assembléia da Telegoiás, para encaminhar os documentos da operação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Só depois disso as informações do leilão passam a ser públicas. O executivo disse que o fechamento de capital da operadora se justifica pelo baixo número de ações em circulação - que hoje não chega a 8% do total - e pelos objetivos de redução de custos. "Não pretendemos usar o mercado para captar recursos e queremos cortar os gastos legais com a manutenção de uma empresa aberta." Fonseca ressaltou que o plano de cancelamento de registro, desta vez, abrange somente a empresa goiana. "Não há nada nesse sentido para a Telebrasília."