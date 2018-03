TCU convoca BNDES para explicar empréstimo à AES O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou hoje a convocação dos dirigentes do BNDES e do BNDESPar, no período de abril de 1998 a dezembro de 2001, para esclarecer as operações de empréstimo concedido à norte-americana AES Elpa na privatização da Eletropaulo em 1998. Segundo relatório aprovado pelo plenário, o BNDES poderá ter de reconhecer um prejuízo de aproximadamente R$ 3 bilhões neste ano. A equipe de inspeção do tribunal identificou a existência de possíveis falhas na atuação do banco ocorridas em quatro momentos: na privatização da Eletropaulo em 1998; na renegociação do contrato de financiamento em 1999; na operação de venda de ações preferenciais da Eletropaulo, pertencentes à BNDESPar, à empresa AES Transgás em 2000; e no processo de descruzamento de participação societária na Light e na Eletropaulo, realizada entre a AES e a EDF em 2001. Segundo exames preliminares, foi constatado que o BNDES descumpriu normas internas e deixou de adotar os mecanismos de segurança bancária usados para reduzir o risco em operações semelhantes.