TCU investiga operação de socorro à Caixa Econômica

BRASÍLIA - O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu processo para investigar possíveis irregularidades na operação de socorro à Caixa com recursos do FGTS. A autuação foi feita com base em representação do Ministério Público junto ao TCU. Os procuradores pede ainda medida cautelar para impedir que Caixa e FGTS adotem qualquer medida para concretizar a operação.

O pedido das cautelares ainda precisará ser analisado pelo TCU, mas tem potencial para adiar qualquer análise da operação pelo conselho curador do FGTS. O colegiado se preparava para avaliar a possibilidade de transformar papéis de dívida de longo prazo emitidos em favor da Caixa em bônus perpétuos de R$ 10 bilhões já na próxima reunião, em dezembro.

++Caixa briga para não devolver R$ 27 bilhões

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A operação é necessária porque a Caixa enfrenta dificuldades de capital que podem restringir sua capacidade de continuar emprestando. O banco está pressionado porque o Tesouro, acionista único da instituição, já avisou que não tem como capitalizar o banco por causa da delicada situação fiscal do governo. Ao mesmo tempo, o Banco Central cobra o cumprimento das novas exigências mais duras para o capital do banco, seguindo regras internacionais.

++Força-tarefa entrega ao TCU compromisso de empreiteiras da Lava Jato de colaborar com investigações

Problemas. A Caixa enfrenta problemas de capital e analisa uma série de medidas possíveis para melhorar sua situação. Além da emissão do bônus pelo FGTS, está na mesa de negociações um repasse de carteira de crédito para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que apresenta situação mais confortável.

++'Petrobrás saiu do cabaré, casou e tem filhos', diz conselheiro da estatal

O índice de Basileia mostra quanto de capital dos sócios o banco deve ter em relação aos recursos emprestados. No caso da Caixa, a única sócia é a União. As normas brasileiras exigem que para cada R$ 100 emprestados os bancos tenham R$ 11 de capital dos sócios. Em agosto, o índice do banco foi de 14,85%. O BNDES fechou junho com índice de Basileia de 22,75%.

No entanto, novas regras globais, mais restritas, estão a caminho. A norma batizada de Basileia 3, criada após a crise financeira de 2008, aumenta gradativamente o porcentual de capital que os acionistas dos bancos são obrigados a ter para fazer frente aos riscos.

::: Mande um WhatsApp para o E&N. O número é: 11 99439-3766 :::