TCU libera retomada da construção da usina Angra 3

De acordo com a decisão do TCU, o contrato de obras civis, no valor total de R$ 1,3 bilhão, terá de ser reduzido em R$ 120 milhões. O contrato foi celebrado entre as duas empresas em 1983. O tribunal decidiu ainda determinar à Eletronuclear a retomada imediata das obras da usina. Durante a leitura do voto, o ministro José Jorge disse que a validação do contrato não estava em discussão porque uma decisão do tribunal de dezembro de 2002 já declarava a legalidade do contrato.

Para a construção de Angra 3, segundo o TCU, serão gastos R$ 7 bilhões entre obras civis e compras de equipamentos. Em 2007, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou a retomada da construção de Angra 3, com previsão de início da operação para 2013.